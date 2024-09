A szegedi fővonalon változik a vonatok közlekedése pályakarbantartás és a szegedi deltavágány építése miatt. Budapest és Szeged között a pótlóbuszos átszállás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni, Szegedről a pótlójáratok a vonatok alapmenetrendjéhez képest korábban indulnak. A korlátozás érinti a röszkei és a békéscsabai vonal vonatait is – tájékoztatott a MÁV közleményében.

Szeptember 9-től 13-án kora délutánig Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között pótlóbuszok közlekednek a Napfény IC-k és a személyvonatok helyett is. A Napfény IC-khez kétféle pótlójárat csatlakozik: Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között közvetlen pótlóbuszok, illetve Kistelek és Szatymaz érintésével közlekedő pótlóbuszok is indulnak. A pótlóbuszok Szegeden a rókusi állomásról indulnak és oda is érkeznek, Szegeden a városi szakaszon a vasútvillamosokkal lehet utazni.

Szeptember 9-től 28-ig a Szeged-Békéscsaba vonal személyvonatainak szegedi végállomása a rókusi állomásra kerül át, Szeged-Rókus és Röszke között pedig pótlóbuszok járnak.

Röszke és Szabadka között közlekednek a vonatok, azonban a Szegedről induló reggeli első pótlóbusz és az ahhoz csatlakozó vonat Szabadka felé egy órával később közlekedik, Szabadkáról pedig a második, erdetileg 7:37-kor induló vonat 23 perccel később indul.