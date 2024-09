Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte hétfőn a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara. A testület székházában tartott ünnepi eseményen megköszönték a korábbi és jelenlegi vezetőknek, illetve tagoknak az üzleti közösségért végzett munkát.

A három eddigi elnök értékelte a kamara elmúlt 30 évét. Fotó: Karnok Csaba

Az alapításkor információból kevés, lelkesedésből sok volt

A gazdasági kamarákról szóló törvényt 1994 márciusában fogadták el, ezzel újjáélesztve a gazdasági önkormányzati rendszert. A cél az volt, hogy csökkentsék az állam gazdasági szerepvállalását. Vármegyénk kamarájának novemberben tartották meg az alapító közgyűlését, az első elnök Szeri István volt. Egy olyan időszakban, amikor még senki nem tudta, milyen kihívások lesznek az országban, és jelentős volt az inflációs nyomás.

– Nagyívű történet ez a 30 év, ami sok örömöt és megpróbáltatást is hozott. Nagy reményekkel kezdtünk bele, az első években pedig sok volt a sikerélmény is – idézte el a kezdeteket Szeri István, aki szerint ez a kamara évtizedek alatt is a legjobb maradt az országban.

A következő ciklusokban Nemesi Pál volt az elnök. Az ő idejében tették nyitottá a kamarai rendezvényeket, ezt büszkén kiemelte beszédében.

Az információ a legfontosabb érték

A 3 évtizedes kamara harmadik és jelenleg is regnáló elnöke Kőkuti Attila, aki azt tartja a szervezet legfontosabb értékének, hogy a tagok információkat kapnak tőle.

– Számos olyan sikeres klub működik a világban, ahol komoly tagdíjakat fizetnek azért emberek, hogy bejussanak pusztán azért, hogy az ott lévő információkhoz hozzájussanak, és részesei legyenek egy csapatnak. Mi ilyen kamarát, ilyen üzleti közösséget szeretnénk építeni – mondta.

De beszédében kitért a generációváltás kérdésére is, melyben egyaránt segítik a vállalkozásokat és mutatnak példát saját szervezeten belül is. – A mai küldöttgyűlés és az elnökség összetétele is azt mutatja, hogy a korfánk döntően megváltozott. Az idősebb generáció megtartása mellett be kell vonni a fiatalokat – jelentette ki.

A regisztrációs díj sokakat elrettent

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarának jelenleg több mint ezer tagja van és folyamatosan nő az önkéntes tagok létszáma is. – Ez azt gondolom, annak köszönhető, hogy rengeteg olyan dologgal foglalkozunk, ami a vállalkozókat érdekli – mondta Kőkuti Attila, aki azzal is tisztában van, hogy a jelenlegi rendszert sokan fenntartásokkal kezelik.