Több településen, így Mórahalmon is lakossági jelzések érkeztek temetői viráglopások miatt. Mórahalom közbiztonsági és bűnmegelőzési szempontból előrelépett ezen a területen is. A temető kapuit és fontosabb közlekedési csomópontjait térfigyelő kamerákkal látták el. Kegyeleti okokból a szertartásokat nem rögzítik. Több új kamerát szereltek fel a temető különböző pontjaira, melyből néhány kamera kifejezetten a temető bejutási útvonalait figyeli, és egyúttal a fő közlekedési útvonalak is megfigyelésre kerülnek. Az eddigi meglévő használhatatlan kapukat elbontották. Helyettük új kapuoszlopokat alakítottak ki, amelyek zárhatóak. A kapuk kovácsoltvas jellegű, acélszerkezetekből készültek. A fejlesztések eredményeképpen a temető egész területén javul majd a közbiztonság. A temető a jövőben új nyitvatartási renddel üzemel, az esti órákban a kapukat bűnmegelőzési szempontból bezárják.

Kamerák vigyázzák a rendet a mórahalmi temetőben. Fotó: Móranet-TV