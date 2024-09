Lovai István, Szegedfish Kft. halfeldolgozójának üzemegység-vezetője 15-20 másodperc alatt filéz ki egy pontyot. A fotó és a videó miatt kedd délelőtt visszafogta magát, a kedvünkért a szokásosnál lassabban dolgozott. A nagyüzem az ünnepek előtt kezdődik, de a filézett halat nem árt időben megrendelni.

Megindult a roham a karácsonyi halért. Bár Lovai András üzemvezető és kollégái villámgyorsak, a feldolgozó üzem kapacitásai végesek, időben meg kell rendelni a filézett halat. Fotó: Karnok Csaba

A második legnagyobb tógazdaság

A Szegedfish Kft. Hortobágy után a második legnagyobb tógazdaság az országban a több mint 2100 hektár vízfelületével.

– Szeptember elején elkezdődött az előrendelés. Aki most rendel, annak december 20-a körüli időpontot tudunk adni – mondta Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója. A szegedi halgazdaság halfeldolgozó üzemének kapacitásai ugyanis végesek, és mivel mindenki a lehető legfrissebb halból szeretné elkészíteni az karácsonyi ünnepi menüt, ezért az ünnephez legközelebbi időpontok telnek be legkorábban. December 23-tól visszafelé töltik be a naptárat, hiszen mindenki frissen szeretné megfőzni a karácsonyi halászlevet, vagy megsütni a pontyot.

Élő hallal viszont folyamatosan, előzetes megrendelés nélkül december 23-áig ki tudják szolgálni a vevőket, de azt már maguknak kell tisztítani és filézni.

Jó előre meg kell rendelni

A szegediek és a környékbeliek már megszokták, hogy jó előre meg kell rendelni a filézett halat. Előfordul, hogy karácsonyra már június közepén beérkezik az első megrendelés, november közepére a teljes kapacitást lekötik, és december elején betelik a rendelési naptár. Nem csak a lakossági igényeket, hanem a vendéglátóhelyek igényeit is ki kell elégíteniük. A halászcsárdák tonnaszám rendelik a pontyfilét szezonban.

Élő pontyért december 23-án is lehet jönni a Szegedfish-hez, de azt már a kedves vevőknek maguknak kell megtisztítani és kifilézni. Fotó: Karnok Csaba

Nem emeltek árat

A cég annak ellenére nem emelt árat, hogy a vesztesége tetemes. Az ügyvezető gyenge-közepesnek nevezte a termést, aminek a hőség volt oka.

– A nagy melegben kisebb volt a súlygyarapodás. A halgazdaságban a szokásos 5 millió köbméter víz helyett idén 15 millió köbmétert kellett pótolni, ami a hőség miatt párolgott el. Ennek költsége a vízforgatással együtt 20 millió forint volt. Azzal, hogy nem híztak a halak, mert nem ettek a melegben, további 30 millió úszott ki a cég zsebéből – sorolta. A sok rossz hír után büszkén tette hozzá az ügyvezető, hogy elhullás a nagy meleg ellenére nem volt.

Az árak Az élő ponty kilója idén 1990 forint. A ponty, busa és amur tisztítása 300, tisztítása és filézése 400, tisztítása és szeletelése plusz 350 forint kilónként. A filézett ponty így kilónként 2390 forintba kerül a Szegedfishnél. A műanyag szatyor darabja 150 forint.

Az éves forgalom negyede

Mivel halfogyasztás Magyarországon szezonális, a karácsonyhoz köthető, a halgazdaságban az ünnepi szezonban adják el az éves forgalom 25 százalékát. A legtöbben a pontyot viszik, ez az összes forgalom 70 százalékát teszi ki.