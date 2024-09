A szerdai ülés a jelen ciklusra megválasztott makói képviselő-testület számára az utolsó volt, ezért az első óra a búcsú jegyében telt. Farkas Éva Erzsébet polgármester egy kivetített, képekkel illusztrált anyag kíséretében felidézte az elmúlt öt év legfontosabb eseményeit. Szót ejtett a beruházási sikerekről, a város gyarapodásáról; megemlítette például az Almási utcai iskolaépület és az újvárosi sportcsarnok megépítését, a Hagymatikum bővítését, Honvéd városrész fejlesztését, az ottani közösségi ház átadását, a háziorvosi rendelők és egyéb intézmények, létesítmények felújítását. Beszélt a koronavírus-járvány időszakáról, amelyhez hasonló – mint fogalmazott – százévente egyszer fordul elő, illetve a háborús válságról is.

Pillanatkép a makói képviselő-testület utolsó üléséről. Fotó: Szabó Imre

A képviselő-testület emberi arca

A polgármester mindenkinek köszönetet mondott, akinek a város sikereiben, illetve a nehéz időszakokban megvalósult összefogásban szerepe volt, majd a jelen lévő képviselőkhöz egymás után külön-külön is odament és személyesen, kézfogással köszönte meg eddigi tevékenységüket. Valamennyien kaptak oklevelet és ajándékcsomagot is.

Ezt követően maguk a képviselők is szót kértek, leginkább azért, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akikkel az elmúlt öt évben együttműködtek, illetve akik munkájukat segítették. Ezúttal az általában karcos hangnemet megütő Mucsi Tamás (DK) is békülékeny stílusban beszélt. Többek között arról, hogy a testület tagjai, még ha adott esetben másképp is látják a világot, a szünetekben mindig emberi hangon szóltak egymáshoz, megkérdezték a másiktól, hogy van. Ez fontos – hangsúlyozta.

Két képviselő praktikus információkat is megosztott napirend előtt. Székely Ildikó (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig vannak, akik nem vették át a 15 ezer forintos tanévkezdési utalványt – ők ezt szeptember 30-áig, azaz jövő hétfői tehetik meg. Párttársa, Kovács Sándor külkapcsolati tanácsnok pedig azt jelentette be, hogy a Csíkszeredáról érkezők 30 százalékos kedvezménnyel látogathatják mostantól a Hagymatikumot.