Egy második gyereknapot rendezett a Szegedi Tankerületi Központ és a Szegedi Rendőrkapitányság szombaton, a Szent Gellért Fórumban. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a rendezvényre csaknem 150 család érkezett a tankerület 28 iskolájából. Köztük volt a tízéves Laci és szülei. A kisfiú nem győzte kapkodni a fejét, mert a nap természetesen nemcsak az oktatásról, hanem a szórakozásról is szólt. A gyerekek beszállhattak egy rendőr- és egy tűzoltóautóba is, ezek körül nem is nagyon volt szabad hely.

Jó szórakozás volt kipróbálni a rendőrautót. Fotó: DM

Az I. Keve Családi Élménynapot a Közlekedjünk Együtt – Vigyázzunk Egymásra elnevezésű iskolai balesetmegelőzési programban szervezték meg. A Keve program 2017-ben indult a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szegedi Tankerületi Központ együttműködésével, és mára országos méretűvé nőtte ki magát.

– A program ebben a tanévben is nagy sikerrel folytatódik a szegedi tankerület iskoláiban. A gyerekek játékos formában tanulnak tanáraiktól és az iskolarendőröktől a biztonságos közlekedésről. Az élménynap célja, hogy a gyerekek szüleiknek is megmutathassák a Kevében megszerzett tudásukat és a család közös élmény formájában mélyíthesse el a közlekedési ismereteket – közölte a rendőr-főkapitányság szóvivője.

Fotó: DM

A családok csaknem 20 próbatétel közül választhattak, a legjobban teljesítők pedig értékes nyereményekben részesültek – mondta még Vad Róbert.