Mint megírtuk, szeptembertől kezdetét veszi az erdészeti bemutató üzemi program, melynek keretében az erdők kezelésével kapcsolatos tudásátadásban vehetnek részt az erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek. A két Csongrád-Csanád vármegyei erdészeti iskolában, az ásotthalmiban és a szegediben is tartanak majd bemutatókat. A Vidékfejlesztési Program 750 millió forintos támogatásából az erdészeti szakiskolák modern erdészeti eszközöket is beszerezhetnek, így az ásotthalmi és a szegedi intézmény is.

A Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban is tartanak majd bemutatókat. Fotó: Török János

Országszerte több helyszínen, 350 alkalommal, összesen 25 témakörbe csoportosítva indulnak el azok az események, amelyeket az erdőgazdálkodók, vagy az erdőket kezelő szakemberek számára kínálnak szeptembertől.

Svéda Gergely, az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum szakmai igazgatóhelyettese elmondta, a szakmai programokhoz eszközbeszerzések is történtek, ezek közül a legfontosabban a térinformatikai, geodéziai eszközök és a drónok, köztük mezőgazdasági permeteződrón beszerzése volt. A nyolcórás, ingyenes szakmai továbbképzéseket péntekenként tartják. Szeptember 13-án, pénteken a SiteViewer programmal ismerkednek az érdeklődők, ami a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében fejlesztett, erdészeti döntéstámogató alkalmazása.