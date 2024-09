Felemelő érzés emlékezni a régi életre, a rengeteg gyerekcsínyre, a küzdelmes, de szeretetteljes életre. Meg a nagy sártengerre, a hosszú gyalogutakra az 1960-as évek kemény téli hónapjaiban az iskoláig meg vissza. De a nehézségek és szegénység közepette is lelki gazdagságban éltek – mesélték könnyes szemekkel hajdanvolt időkről a kopáncsi tanyavilágból elszármazottak, akik minden évben összegyűlnek egykori lakhelyük emlékét őrző tanyamúzeumban. A különleges helyszín az egykori kisparaszti életforma hírmondója, hiszen Hódmezővásárhely lakosságának nagyjából kétharmada élt valamikor külterületen.

Tisztelet, becsület, barátság és szeretet köti össze mindmáig a kopáncsi tanyavilág egykori lakóit. Fotó: Tábori Szilvia

Amikor minden megváltozott

Tavaly egy hatalmas diófa árnyas lombkoronája alá húzódva, kellemes meleg időben beszélgettek hetvenen is szinte, idén cudar, fázós idő fogadta a több tucat egykori tanyasit szeptember 14-én, szombaton kora délután. Ám ők cseppet sem fáztak, mosolyogva mesélték, ez éppen olyan, mint régen: nem volt vita, meg, hogy valami kedv kérdése lenne, tették a dolgukat a körülmények ellenére.

A hódmezővásárhelyi határban 1855-ben létesítették az első tanyai iskolákat, sok helyen megdöbbentő állapotok között tanultak a gyerekek. Volt, ahol 45-50 fős teremben 80-100-an zsúfolódtak össze. Kopáncson négy iskola szolgálta a tanyavilágban élőket; majd lassú néptelenedés után az 1970-es évek második felében fordultak utoljára a kulcsok a kapukban. Részben a téeszesítés miatt, másrészt mert a családok beköltöztek a városba az ott létesített nagyüzemekben munkát vállalva.

Kísérővel a falubálban

– Egymást érték a tanyák valamikor, néhol hat-hét gyerek is. Szabadságunk volt és szeretet, törődtünk egymással, foglalkoztunk még a másik dűlőben élőkkel is, nem úgy mint most a bérházakban. Mindenki tisztelte, becsülte a másikat, első szóra segítettünk, nem kérdeztük, mennyit fizetsz, összefogtunk. Nem volt akkor rádió, 12-13 éves lehettem, mire az elsőt megkaptuk, addig is beszélgettünk, kártyáztunk esténként a szomszédokkal, reggel meg keltünk korán a sok jószág miatt. De kérdezzenek itt bárkit, mindenki ezt meséli majd – mondta Nagyné Sajti Erzsébet.