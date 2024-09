– Már húsz éve rendezzük meg a Térvári búcsút, ami először egy bográcsozásnak indult, majd fokozatosan fejlődött – mondta lapunknak Tiszasziget polgármestere, ugyanis a nagyjából száz lakosú településrész Tiszasziget része. Ferenczi Ferenc a kezdetekről azt is elárulta, hogy ahogy telt az idő, már felállítottak egy rendezvénysátrat is, és misét is tartottak, de az igazán nagy lökést az adta meg a rendezvénynek, hogy átadták, majd felszentelték a kápolnát.

Fotó: Török János

Onnantól kezdve csupa tartalmas programot biztosítunk. Idén például hatvan agárral tartottak bemutatót, plusz fellépett a Kankalin Néptáncegyüttes, és természetesen volt szentmise és íjászbemutató is

– mondta még a polgármester.

Megtudtuk azt is, hogy a szomszédos Újszentivánról is érkeztek, sőt, volt olyan, aki Kanadából jött. Idén a programok fél 10-kor kezdődtek, íjászbemutatóval és a már említett agarakkal, és más magyar kutyafajtával.

Drótos, és rövid szőrű vizslák is láthatóak voltak itt, az utóbbiakat szerintem mindenki ismeri

– mondta a Térvári Búcsún vasárnap Kecskés Zsófia. A vizslákról megtudhattuk tőle, hogy figyelmesek, nagyon ügyesen keresnek, és a gazdájuk bármikor számíthat rájuk. A kutyabemutatón és futtatáson voltak magyar agarak is, és még számtalan fajtát is bemutattak.