Látványosan halad a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium leendő épületének kivitelezése a laktanya közelében található, a Démász egykori területén. A Honvédelmi Minisztérium lapunk megkeresésére úgy reagált: amennyiben az időjárási körülmények és más váratlan tényezők nem akadályozzák a munkálatokat, a kivitelezést legkorábban 2026 első félévében befejezik. Majd a műszaki átadás-átvételi, a használatbavételi, illetve az iskola területén kialakítandó konyha és műhelyek próbaüzemi eljárásai következnek. Miután berendezik az épületeket és az informatikai ellátás is rendben lezajlott, az oktatás a tervek szerint a 2026-2027-es tanévben már ott indulhat el.

Fotó: Török János

Szeptember elsején a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium hódmezővásárhelyi és szolnoki intézményünkben, majd pedig Debrecenben és Nyíregyházán is ünnepélyes tanévnyitóval indult. Fekete András őrnagy, iskolaigazgató valamennyi helyszínen személyesen köszöntötte az újdonsült és a visszatérő – felsőbb évfolyamos – növendékeket.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium épülő hódmezővásárhelyi telephelyén még májusi látogatásakor úgy fogalmazott: a veszélyek korában szükség van arra, hogy a honvédség olyan meghatározó támaszpontjai, mint amilyen Hódmezővásárhely is, a lehető leggyorsabban fejlődjenek. Elmondta továbbá, hogy az itteni az egyik leggyorsabban reagáló, első lépcsős alakulat, innen kerülnek ki a koszovói NATO-misszióban, a KFOR-ban szolgáló katonák. Itt, a gránátos zászlóaljban mutatkoznak be rendszeresített formában először a Zalaegerszegen gyártott Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek is.

A kadétiskola a dél-magyarországi régió egyik kiemelt katonai nevelő-oktató intézménye lesz. A modern épületek 230 diák oktatását és lakhatását biztosítják majd – közölte a miniszter. Magyarországnak elegendő méretű és magabiztosságú elrettentő erőt kell felmutatni annak érdekében, hogy mindenféle konfliktusból ki tudjon maradni.