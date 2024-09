2024. augusztus 25-én, vasárnap délután összeütközött egy autóval és felborult egy esethez vonuló tűzoltóautó Szegeden Rókusi körút és a Szatymazi utca kereszteződésében. A balesetben a ruzsai katasztrófavédelmi őrsön szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltók szenvedtek balesetet. A tűzoltóautó felborult, és a villamosmegállóba csapódott, letarolta annak esőbeállóját és korlátját.

Az augusztus végi brutális balesetben letarolt Rókusi körúti megállóhely azóta is biztonságosan üzemel és még mindig dolgoznak rajta a szakemberek. Fotó: Karnok Csaba

A Szegedi Közlekedési Társaság arról tájékoztatott a baleset után, hogy az előzetes becslések szerint húszmilliós kár keletkezhetett a Rókusi körúti villamosmegállóban. A helyreállítás akár két hónapig is elhúzódhat a szükséges szerkezetek legyártása miatt. A megállóhely azóta is biztonságosan üzemel és még mindig dolgoznak rajta a szakemberek, mint ahogy az kollégánk felvételén is látható.