A Nysa Klodzka folyó mentén fekvő Lewin Brzeski nehéz napokat él meg. A település 80 százaléka víz alá került a folyón levonuló hatalmas árhullám miatt. Sajtóhírek szerint naponta átlagosan 500 főt evakuálnak a hivatalos szervek.

Lewin Brzeski 80 százalékát öntötte el az árvíz. A szegváriak a helyreállításhoz küldenek pénzt a testvértelepülésüknek. Fotó: YouTube

27 évvel ezelőtt is az árvíz hozta őket össze

Szegvár és Lewin Brzeski kapcsolata idén már a 27. évébe lépett. A magyar és lengyel települést 1997-ben is az árvíz, a nagy lengyelországi özönvíz hozta össze.

– Gluszczákné Szűcs Ilona és férje, Zbigniew Gluszczák révén került Szegvár annak idején kapcsolatba Lewinnel. Szűcs Ilona Łódźban él, de szegvári származású. Abban az évben is járt itthon és a helyiekkel beszélgetve szóba került a lengyelországi árvíz is. A szegváriakat meghatotta a lengyel katasztrófa és kérték Ilonát, hogy keressen egy, a mi településünkhöz hasonló méretű települést, akiknek segíthetne Szegvár. Akkor egy jótékonysági bált rendeztek, aminek a bevételét ajánlották fel segítségül. Természetesen az a pénz a védekezés költségeihez inkább jelképes összeg volt, azonban a lewinieket nagyon meghatotta a magyar figyelmesség. Így kezdődött a kapcsolatunk, ami azóta is tart – idézte fel Szabó Tibor György polgármester.

Lewin Brzeski nehéz napokat él át

A két település 2022. augusztus 20-án Szegváron, a kapcsolat 25. évében, megerősítette a testvértelepülési megállapodását. A két nyelven, magyarul és lengyelül megfogalmazott okiratban hangsúlyozták, törekszenek arra, hogy a nyelvi, földrajzi, távolságbeli akadályokat leküzdve részesei maradjanak egymás életének. Az okiratban az is benne foglaltatik: „… szeretnénk, ha a nehéz időkben is támogatni tudnánk egymást…”.

Lewin Brzeski életében most érkezett el a nehéz idő.

A távolság miatt nem munkával, pénzzel segítenek

– Szűcs Ilona segítségével már beszéltünk Lewin alpolgármesterével. Felajánlottuk, hogy amiben tudunk, segítünk. Ennek módja nem fizikális lesz, vagyis nem utazunk ki, mert akkor a mi elszállásolásunk, munkahelyszínre vitelünk is plusz feladatot jelentene a lewinieknek és ezt nem akarjuk, hiszen van ott gond, nem is kevés. Az ár levonulása után a fertőtlenítéshez, takarításhoz, károk elhárításához, a bajba jutott családok segítéséhez nagyon sok pénzre lesz szükség. A tervek szerint 40 ezer złoty-nak megfelelő pénzt, 4 millió forintot utalunk át Lewinnek, amit arra használhatnak fel, amire éppen a legnagyobb szükség van, akár fertőtlenítőszerekre, tartós élelmiszerekre, családok megsegítésére – emelte ki Szabó Tibor György. Szegváron a jövő héten lesz testületi ülés, ott szavazzák meg a képviselők hivatalosan is az adományt.