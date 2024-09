Több mint 40 éve lottózok, ikszelem a számokat a klasszikus ötös játék szelvényének mezőin. A legtöbb találat amit elértem a 3-as volt, a legnagyobb nyereményem pedig valamivel 20 ezer forint feletti. Általában egy számot, vagy egyet se találok el, de ezt a Szerencsejáték Zrt. nem jutalmazza. Nem is értem, miért...

Minden lottózóban láthatjuk, hogy mekkora a tét. Fotó: Imre Péter

Több mint 5,7 milliárd a tét

A múlt szombaton, a 38. héten sem volt ötös, így a hétvégén már 5,727 milliárd forint vár gazdára, ami már most a harmadik legnagyobb nyeremény a játék 67 éves históriájában – és még halmozódhat. Az első helyen az idei, február 24-én kivitt 6,52 milliárd, a másodikon a 2020-as 6,43 milliárd forint áll.

Ikszelünk vagy nem?

El sem tudok képzelni ennyi pénzt, de még az 1 milliárdhoz is szegényes – szó szerint – a fantáziám. Mégis feltettem a kérdést ismerősömnek: mennyi órát tudnál az 5,727 milliárdból vásárolni? Furcsán nézett rám, talán számolgatott is fejben, megkönyörültem. – Kettőt, és még maradna egy kis apród, amin akár házat is vehetnél – mondtam. A megoldás: a Patek Philippe Vacheron Constantin Ref. darabja 2,7 milliárd forintot kóstál, és nem ez a márka „legborsosabbja”. De a világ öt legdrágább óráiból egyre sem futná a mesés nyereményből: az ötödikért 9,2, az elsőért 19,5 milliárdot kellene fizetni – utóbbi, mint a második is, már gyémántóra.

Vissza a földre. Az ismerősök közötti rögtönzött közvélemény-kutatásomra négyen válaszolták, nem lottóznak, ilyenkor sem, amikor az elvihető összeg nagyon csábító.

– Legfeljebb anyu nyerhet, csak ő lottózik a családban – jegyezte meg Dénes.

A Honvéd téri buszmegállóban egy középkorú pár szintén azt közölte a firtatásra, nem lottóznak, a hölgytag még hozzátette: nem is érdekli mekkora a nyeremény. A közeli étteremben dolgozó Zsuzsa rendre megkísérti szerencséjét. – Ötös, hatos és skandináv lottót is játszok minden héten, az első kettőre 1200, a harmadikra 800 forintot költök. Fortuna eddig elkerült, a legnagyobb nyereményem 6 ezer forint volt, de reménykedem, egyszer majd csak beugrik és kihúzzák a számaimat – mondta el.