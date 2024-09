A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehetett át augusztus 20-a alkalmából Piffkó József professzor, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinikájának igazgatója. A jövő tavasszal nyugdíjba vonuló szakember példaértékű gyógyító munkáját és kiemelkedő oktatási és kutatási tevékenységét ismerte el a Kulturális és Innovációs Minisztérium, de mint Piffkó professzor fogalmazott, az elért eredmények nem csak az ő érdemei.

Van mögöttem egy csapat, akik nélkül ezeket nem tudtuk volna elérni

– hangsúlyozta.

Az első pillanattól csapatban gondolkodott

A két doktori címmel is rendelkező Piffkó József egy olyan klinikát vezet Szegeden, mely 2009 előtt önálló klinikaként nem is létezett a városban. Kifejezetten azért jött haza Németországból, hátrahagyva ottani sikereit, mert felkérték arra, hogy az arc-állcsont-szájsebészetet, mely a városban nagy hagyományokkal rendelkezett, továbbfejlessze.

Már akkor, amikor bemutattam a terveimet, az előadásom végén kihívtam magam mellé az összes munkatársamat, hogy megmutassam, mindezt mi, közösen akarjuk megvalósítani. Ezt az elvet pedig a mai napig magaménak vallom és követem

– mondta a professzor. Az eltelt 15 évben ez a csapat az ország egyik vezető ellátóhelyévé tette a klinikát, mely a kezdetekhez képest megsokszorozta a teljesítményét.

Ebben a gépezetben én egy vagyok a fogaskerekek közül

– fogalmazott Piffkó professzor, aki éppen ezért nem szokott egyszemélyes döntéseket sem hozni, gyakran kikéri az érintett terület vezetőjének véleményét is.

Országos hírű lett a szegedi ellátóhely

A szegedi Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika egy kis ékszerdoboz az egykori II-es kórház leharcolt épületében. A magánklinikára emlékeztető megjelenés sokakat megtéveszt: a páciensek gyakran kérdezik, hogy itt tényleg TB alapon történik-e az ellátás. A klinikán elsősorban a fejlődési rendellenességekre specializálódtak: olyan különleges műtéti eljárásokkal is dolgoznak, amelyekkel máshol nem, vagy csak nagyon kevés helyen az országban. De ellátnak traumás sérüléseket és onkológiai eseteket is, és mivel a fővárosban van a legközelebbi hasonló profilú klinika, meglehetősen nagy a területi ellátási kötelezettségük.

Mivel azonban mára országos hírűvé váltunk, gyakran jönnek hozzánk területi ellátási kötelezettségen kívüli betegek is

– mondta a tanszékvezető. Hangsúlyozta: a betegellátásnak immár csak a kubatúra szab gátat. A forgalom megsokszorozását ugyanazon a területen hajtották végre, ahol elkezdték a munkát, és bár időközben lett egy szentesi részleg és az SZTK-ban is nyílt egy szakrendelés, már nincs lehetőség további kapacitásbővítésre a klinika méretének növelése nélkül, bár erre most az egyetem vezetősége igéretet tett. A heti közel 30 műtétnél, amit jelenleg végeznek, már most többre lenne igény.