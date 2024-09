Diákkoromban ugyan szerettem a történelmet, de mivel akkoriban még kevéssé oktatták élményszerűen, igazán nem mélyedtem el benne. Akkor váltam a makói múlt rajongójává, amikor nagyjából huszonöt éves koromban a mamámnál a Csanád vármegye története című könyvben találtam egy szép régi makói képeslapot. Rácsodálkoztam, és elkapott a szenvedély: gyűjteni kezdtem a hasonlókat

– mesélte Halász Tamás. Az azóta eltelt időben az egykori Makót bemutató képeslapok, fotók és tárgyi emlékek komoly gyűjtővé vált. A kollekció gyarapodását látva, a gyűjteményt rendezgetve jutott eszébe: jó lenne ezeket közkinccsé tenni.

Öcsémtől egyszer kaptam egy Veszprém régi képeslapokon című könyvet. Azt gondoltam, ha ezt a kötetet ott sikerült kiadni, akkor mi, makói képeslapgyűjtők is össze tudunk valami hasonlót hozni

– idézte fel.

Közel száz esztendős fotó Homonnay Nándor makói műterméből.

Makó Anno a világhálón is

A könyv 2010-ben napvilágot látott, de ezt követően is mindig újabb és újabb képeslapok bukkantak fel. Így az elsőt további kettő követte, majd az ötlet: mutassák meg a makóiaknak a városról évtizedekkel korábban készült fényképeket is. Így indult az ugyancsak nagy sikert aratott Makó Anno könyvsorozat. Ez időközben a megyei értéktár része lett és online is elérhető.

Sokan nem tudják, hogy nézett ki a város régen. Ha csak a főteret nézzük, annak is nagyot változott az arculata az elmúlt nagyjából száz esztendőben. Nagyon sok épületet eleve csak képen láthatunk már

– jegyezte meg, amikor azt kérdeztük, szerinte miért nagy az érdeklődés a sorozat kötetei iránt.

A siker titka emellett jelentős részben az, hogy a képekhez elismert történészek írtak rövid, közérthető, ugyanakkor informatív és szakmailag is helytálló ismertetőszövegeket. Az első 5 könyv esetében erre az azóta elhunyt nyugalmazott múzeumigazgatót, Tóth Ferencet kérte meg Halász Tamás. A stafétát aztán olyan hozzáértők vették át, mint Forgó Géza, Urbancsok Zsolt, Vizi Dávid Máté, Jámborné Balog Tünde és Megyesi Konstantin.

Kétszer is kitüntették

Halász Tamás civilben vagyonvédelemmel foglalkozik, nem történész – egyszerűen lokálpatriótának tartja magát, akinek a helytörténet a szenvedélye. Nyilván ezt az elhivatottságát ismerték el, amikor megkapta előbb a Makó város, majd a vármegye kultúrájáért emlékérmet. Összesen nagyjából 700 makói képeslapot és mintegy 90 ezer fotót gyűjtött össze 10 év alatt – utóbbiakat digitális változatban is megmentette. A képeslapok egy részét árverésen vette, jó néhányat pedig csere útján szerzett be. A képeslapok végül a makói múzeumhoz kerültek.

Szerintem ez a munka értékmentés. Így a gyerekeink, unokáink is láthatják majd ezeket. Emellett így össze lehet hasonlítani, mi mindenben változott a város

– mondta.