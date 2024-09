A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában augusztus 21-én indulhatott el a 4413-as jelű Algyő-Maroslele összekötő út átfogó, teljes körű felújítása. A közútkezelő kedden új közleményt adott ki annak apropóján, hogy „olyan cikkek jelentek meg, amelyek politikai szempontok alapján értelmezték át a projekt műszaki paramétereit, így fals módon járhatta be a hazai sajtót a fejlesztéshez kapcsolódó szakmai tájékoztatás”.

Aznap ugyanis a Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester által alapított Mindenki Magyarországa Néppárt nyílt levélben szólította meg a közútkezelőt és Lázár János minisztert, és fejezte ki a projekt megvalósulása felett érzett felháborodását. A levélben a beruházást indokolatlannak minősítették.

A közútkezelő közleményében kiemelte, hogy a projekt olyan hosszútávú fejlesztés kezdő lépéseit jelenti, ami később a 47-es főút fejlesztési munkáihoz kapcsolódó, teljes útzár miatti forgalomszervezési munkák miatt stratégiai fontosságú lesz. A 47-es főút algyői Tisza-hídjának bővítési, fejlesztési munkái már előkészítő fázisban vannak, a tervek alapján pedig már most realizálható, hogy az építési munkák során időszakosan teljes útzár lesz.

Arról tájékoztattak, hogy a főúton naponta 17 470 egységjármű közlekedik, ebből 888 teherautó. Ehhez hasonló forgalmat kell majd szükség esetén elvezetnie a 4413-as jelű Algyő-Maroslele összekötő útnak.

A mellékút a felújítás előtt nem rendelkezett olyan műszaki paraméterekkel, hogy naponta az ilyen megnövekedett arányú, főleg teherautó-forgalom biztonságos és komfortos áthaladását biztosítsa. Ezért még a 47-es főút fejlesztése előtt döntöttek arról, hogy a mellékút komplex felújítása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a szakasz hivatalos terelőút lehessen és a lehető legkisebb mértékű kerülővel számoljanak a térségben közlekedők és a teherautósok.

Tekintettel arra, hogy a mellékút térségében térfogatváltozó altalaj jellemző, amely rendkívül víz- és fagyérzékeny kötött talajfajta, ez pedig a pályaszerkezet deformációját is okozhatja, ezért a meglévő pályaszerkezetet teljes elbontják, új pályaszerkezet épül, arra terítik az új aszfaltrétegeket. A szakemberek célja így az volt, hogy hosszú távon, a terelés alatt és után is megfelelő állapotú utat használhassanak az autósok. Az útszakasz térségben betöltött jövőbeni funkciója mellett fontosnak tartották kiemelni, hogy ez az út szolgálja a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megközelítését is.