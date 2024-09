Márki-Zay Péter bejelentette, a szeptember 4-i határidőig csaknem tucatnyian nyújtották be a belvárosi rekonstrukció Sarokház előtti területének felújítására a közbeszerzési pályázatukat.

Most így néz ki a Sarokház előtti terület. Márki-Zay Péter bizakodik, hogy jövő nyárra elkészül a fejlesztés. Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter: Megbízható cég adta a legjobb ajánlatot

A legjobb ajánlatot az a FERROÉP Zrt. adta, amelynek tulajdonosa Nemesi Pál, aki 2019-ben a Fidesz szegedi polgármesterjelöltje volt. A FERROÉP Zrt. nyáron kilenc megbízásra pályázott nálunk, amelyből nyolcat meg is nyertek, miután meglehetősen versenyképes árat adtak

– mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában.

A polgármester leszögezte, a társaság jól dolgozik, ezért örülnek, szavait idézve, „optimistán fogadták”, hogy egy megbízható cég jelentkezett a pályázatra.

Mint lapunkban ezzel többször foglalkoztunk, a közbeszerzés előző nyertesét is optimistán fogadták, csakhogy az nagyjából alig 30 százalékban végezte el a munkát, azután lelépett és a mai napig nem fizette vissza az előlegként felvett 30 százalékot, nagyjából 60 millió forintot. Úgy tudni, a cégnek anyagi problémái támadtak, nem fizették ki az alvállalkozókat, akik értelemszerűen nem voltak hajlandók tovább ingyen dolgozni. Erre a tavasz közeledtével derült fény. A téli hónapokban is állt már a munka, de akkor mindenki azt hitte, hogy a hideg miatt.

Az előző cégtől kötbért is követelnek

Így idén nyáron nem adták át a beruházást, a munkaterületen hatalmas gaz virult. Voltak, akik már gyűjtést sürgettek a Szántó Kovács János szobornak egy sarlóra, hogy le tudja vágni maga körül a gazt.

Márki-Zay Péter arról is beszélt a tévéműsorban, hogy a pályázat jogi feltételeit most úgy alakították, hogy ha a közbeszerzés nyertese valamilyen okból nem végzi el a munkát, akkor abból ne jöjjön ki rosszul a város. A polgármester elismerte, hogy az előző közbeszerzésnél „átvágtak bennünket és ez szomorú”. Leszögezte, az előző cégtől az előleg visszafizetését és kötbért is követelnek.

Sokba kerül ez már most is a városnak

Az önkormányzat által elbaltázott szerződés miatt egyéb okokból is súlyos árat fizet a város. Eredetileg ugyanis a Sarokház előtti és az Ótemplom körüli felújítás együttesen 180 millió forintba került volna. Előbbire 120, utóbbira 60 millió forintot kalkuláltak, azonban Márki-Zay Péter egy néhány héttel ezelőtti videóban csak a Sarokház előtti tér esetében 200-250 milliós munkáról beszélt. Hogy milyen ajánlatot tett a legelőnyösebb árat ajánló FERROÉP Zrt., erről most nem beszélt a polgármester. Annyi bizonyos, legalább egy évet csúszik a sok hercehurca miatt a belvárosi rekonstrukció.