A Márki-Zay Péter vezette önkormányzat beruházások sorát hajtotta végre a kampányt megelőző időszakban és az alatt is, olyanokat, amikre nem volt szükség, mint az 50 milliós „budibüfé”, a városháza 20 milliós kivilágítása, vagy az elbaltázott Kossuth téri fejlesztések, csak hogy néhányat említsünk. Szórakoztató programok sorát finanszírozta az önkormányzat, ahol a polgármester várospénzből kedvére népszerűsíthette magát. Hogy mást ne említsünk, éppen a választás előtti hétvégére szerveztek egy ötnapos sörfesztivált sztárfellépőkkel és ingyen sörrel.

A torony alatt hatalmas áremeléseket készítettek elő. Ez lehet a leköszönő közgyűlés „búcsúajándéka” Vásárhely népének. Fotó: Török János

Itt a feketeleves!

Az első adag feketeleves néhány nappal a megnyert választás után érkezett. A közgyűlés a városháza 8 dolgozójának kirúgásáról döntött, majd a nyári szünet előtti utolsó ülésen még a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény dolgozói közül is lapátra tettek négyet. Most pedig brutális áremelésekről számolt be az önkormányzat szócsöve, a Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata. E szerint iszonyatosan megdrágul több önkormányzati szolgáltatás, ha a közgyűlés szeptember 17-én, kedden úgy dönt. Ezeket az előterjesztéseket egyébként egyelőre nem találtuk meg a város honlapján, így a gyorshírre támaszkodva számolunk be róluk.

Emelnék a parkolási díjat

A gyerekétkeztetés esetében november 1-jétől a menzadíj 27 százalékos emelését javasolja az önkormányzat. Egy általános iskolás gyermek napi háromszori étkezése 260 forinttal drágulna, a csak ebédet igénybe vevőknek 571-ről 715 Ft-ra emelkedne az ár.

A parkolási díjat óránként 250 forintról 400-ra tervezik emelni.

A Nyugdíjas lakóparkban 17,6 százalékos áremelésről szóló javaslat kerül a keddi a közgyűlés elé.

A Kovács-Kűry Időskorúak Otthonában 18,7 százalékos emelést terveznek, a napi ellátási díjat 5700 forintra emelnék a tervezet szerint.

Elhúzta a mézesmadzagot

Benkő Zsolt, a leköszönő közgyűlés fideszes önkormányzati képviselője lapunk megkeresésére elmondta, évek óta jelezték, hogy a város rossz irányba halad.

– Számtalanszor jeleztük, hogy ha az önkormányzat kiadja a kezéből a szolgáltatásokat, például a közétkeztetést, akkor az előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy a szolgáltató folyamatos áremelkedést javasol. Ezért tiltakoztunk például a közétkeztetés kiszervezése ellen is – fogalmazott Benkő Zsolt. Hozzátette, amikor egy városvezetés nem tud pénzt szerezni, akkor ez történik.