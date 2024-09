A múlt héten kedden, a ciklus utolsó ülésén, Márki-Zay Péter csapatából túl sok képviselő hiányzott, így még napirendre sem vették a saját, önkormányzati csatornáikon is jól beharangozott áremeléseket.

A közgyűlésen sok volt a hiányzó, de Márki-Zay Péter képviselői valamennyien jelen voltak, így megvolt a minősített többséghez szükséges szavazati arány. Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter: a vásárhelyieknek ne kerüljön pénzükbe a nyugdíjas lakópark

Kedden rendkívüli ülést is összehívtak, ahol már megvolt a többséghez szükséges szavazat. Az ülést egyébként több mint félórás csúszással kezdték, ennek okát nem közölték.

A Márki-Zay Pétert támogató képviselők megszavazták, hogy a nyugdíjas lakópark díjai 17,6 százalékkal emelkedjenek. A legkisebb lakásban élőknek havonta összesen 7590 forinttal, a legnagyobb alapterületű otthont bérlőknek 9021 forinttal kell többet fizetniük novembertől, mint eddig. Lőkösné Nagy Sarolta megkérdezte, mi az egyszeri belépési díjak sorsa. Márki-Zay Péter azt mondta, abból végzik el a felújításokat, karbantartásokat. A cél, hogy a vásárhelyieknek ne kerüljön pénzébe a 115 nyugdíjas parki lakó, ezért szükséges az áremelés. Fejes Péter megjegyezte, a szolgáltatásokért jelenleg fix összeget kell fizetni, holott nem mindenki veszi igénybe az ápolást, a takarítást vagy éppen a kertgondozást.

Az idősotthoni ellátás napidíja 5700 forint lesz

Az idősotthonban 4800 forintról 5700-ra emelte a napi ellátási díjat a közgyűlés. Lajos Tibor, a Kapcsolat Központ főigazgatója azzal kezdte a mondanivalóját, hogy az idősotthon lakói számítanak az emelésre. A Kovács-Küry Időskorúak Otthonában körülbelül 180-an élnek, az emelés havi 5 milliós plusz bevételt jelent az intézményben.

Lapunk korábban megemlítette, az időseknek nemcsak napidíjat, hanem gyógyszereket, pelenkát, tisztálkodási szereket is kell fizetniük a nyugdíjukból. Lajos Tibor a közgyűlésen úgy fogalmazott, a lakók közül körülbelül 160 fő nyugdíja futja ezeket a költségeket, a kisebb nyugdíjjal rendelkezőknek a családjuk pótolja a hiányzó pénzt, vagy ráterhelik a házukra, 1-2 főnek pedig az önkormányzat segít, senki nem marad ellátatlanul.

Rendkívüli ülést is összehívtak Fotó: Kovács Erika

A kollégisták szüleinek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

A Márki-Zay Pétert támogató képviselők megszavazták a menzadíjak emelését is. Márki-Zay Péter azzal érvelt, hogy az óvodások 93, a bölcsődések 81-82 százaléka ingyen étkezik, az iskolákban magas az 50 százalékos kedvezményben részesülők aránya is, csak 25-30 százaléknak kell majd a megemelt árat fizetnie. Lőkösné Nagy Sarolta megemlítette, azoknak a kollégistáknak, akikre nem vonatkoznak a kedvezmények, havi 12 ezer forinttal kell majd többet fizetniük, mint eddig, ami nagy teher a szülőknek. Otlokán Mihály, aki az elmúlt 5 évben jó, ha egy-két alkalommal felszólalt, módosító javaslattal élt, amivel Márki-Zay Péter szerint is csak jelképesen, 25-30 forinttal csökkentették az emelés mértékét. Így az általános iskolásoknak az emelés után nem 710, hanem 690 forintba kerül az ebéd, az érintett kollégistáknak pedig nem 2960, hanem „csak” 2930 forint lesz a napi fizetnivaló.

A parkolási díj óránként 250-ről, a tervezett 400 forint helyett 320 forintra változik.