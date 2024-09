– Egy polgármester a választópolgárok egészét és nem egy részét képviseli. Nem is saját magát. Gazdálkodni kellene és nem garázdálkodni. A drágulás árát mindenkinek meg kell majd fizetni, annak is, aki rá szavazott és annak is akinek nem. Polgármester Úr! Lapozd át a jelenlegi hódmezővásárhelyi költségvetést, van ott még felesleges kiadás, ha azt lecsökkented, nem kell ilyen horrorisztikus emelésre készülnöd. S még mielőtt a szolidaritási adóra fognád a megszorításokat, mert ezt fogod tenni: más, hasonló város is megfizeti ugyanezt az adónemet – írta Szél István.