Szeptember 1-jétől már az új szolgáltatók hozzák-viszik a külterületen élő kicsiket 45 perce

Márki-Zay Péter kampányfuvarosa alulmaradt az óvodabusz pályázaton

Elbukta a Jovány Busz Kft. az ovibusz szolgáltatást is. Ott is a Balaton Busz Bt. és a szegedi konzorciumi partnere nyert. Ezzel, úgy tűnik, a Márki-Zay Péter kampányfuvarosaként is emlegetett Jovány Busz Kft. teljesen kiírta magát a megyei jogú város tömegközlekedési szolgáltatásából.

Erről Márki-Zay Péter a Vásárhelyi Televízió augusztus 29-i Időben című műsorban beszélt. A legjobb ajánlatot adták A legjobb ajánlat nyert, ez a legegyszerűbb módszer – mondta az adásban Hódmezővásárhely polgármestere. Felhívta rá a figyelmet, sokan megkeresték, hogy miként lehet Vásárhelyen ilyen-olyan beszerzéseket nyerni. – Mondtam, hogy végtelenül egyszerű a dolog, átlátható és tisztességes a rendszerünk: a legjobb ajánlat nyert. Ezúttal is ez történt. Az elmúlt években mind a városi tömegközlekedés, mind az iskolabusz, illetve később már az óvodabusz szolgáltatást is a Jovány Busz végezte. Naponta 47 ezer forintért működtetünk egy buszt az óvodásainknak Kútvölgyről és szintén napi 47 ezer forintért Batidáért és Szikáncsról hozatjuk be a kicsiket – fogalmazott a polgármester. A Jovány Busz az ovibusz járatot is elbukta. Fotó: Tábori Szilvia Márki-Zay Péter szerint tanulságos lesz Hozzátette, a szolgáltatást nem a Jovány Busz nyerte, volt jobb ajánlat is, a Balaton buszé és a konzorciumi partneréé, a Signumé. Vagyis orosházi és szegedi telephellyel rendelkező cégek nyerték el a szolgáltatást a legjobb árajánlattal – közölte Márki-Zay Péter, aki szerint tanulságos lesz, hogy ugyanaz a konzorcium nyert az ovibusz pályázaton, mint amely a városi tömegközlekedési szolgáltatást is végzi. Szeptember 30-án veszik át a városi járatokat Szeptember elejétől már látjuk, hogy miként teljesítenek az ovibusz járatokon, ez előre jelzi majd, hogy 30 nappal később milyen eséllyel tudnak elindulni a város buszjárataival. Optimista vagyok. A cég szerződést írt alá, amit ha nem tartanak be, akkor – mivel ezt a szerződést közbeszerzésen nyerték – kizárják magukat az ország összes közbeszerzéséből, többek között a Lázár János által felügyelt Volánbusz közbeszerzéseiből is, ahonnan tavaly 1,1 milliárd forintos megbízást kaptak. Ha itt nem teljesítenek, akkor még Lázár János sem tudja őket pénzzel kitömni – szúrt oda egy rosszindulatú megjegyzést Márki-Zay Péter.

