A vásárhelyi önkormányzat a közétkeztetés és a helyi buszközlekedés után a parkolást is kiszervezné magánkézbe. Erről Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere beszélt a közgyűlésen.

A parkolás szolgáltatás jelenleg a HVSZ Zrt.-hez tartozik Hódmezővásárhelyen. Illusztráció: Kovács Erika

Jelenleg 38 automata üzemel Vásárhelyen

Jelenleg, 2020 nyara óta, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-hez (HVSZ Zrt.) tartozik a parkolás, mint szolgáltatás. Ők üzemeltetik a parkolóautomatákat és értékesítik a különféle parkolási bérleteket. A parkolójegyek ellenőrzését az önkormányzat közterület-felügyelői végzik, a pótdíjazás és a kintlévőségek kezelése azonban a társaság feladata.

Egyikben sincs bankkártya elfogadó terminál

Hódmezővásárhelyen jelenleg 38 parkolóautomata működik, ezek közül 17-et még 2006-ban telepítettek. Az elmúlt időszakban 21-et lecseréltek. Az újak kék színűek, korszerűbbek, de ezekben sincs bankkártya elfogadó terminál. Egy automata ára körülbelül 3 millió forint. Többek között ezzel indokolták a parkolási díjak drágulását, ami januártól 250-ről 320 forintra emelkedik.

– Most az a tervünk, hogy akár már januártól, ahogy egy közbeszerzés lefut, vállalkozónak adnánk ki a parkolási rendszer üzemeltetését – mondta Márki-Zay Péter. 10 éves futamidővel komplett szolgáltatást kérnének a pályázóktól, akiknek a megfelelő szoftvereket, karbantartást, ha szükséges, automata cserét is vállalniuk kell és előírnák, hogy az automaták bankkártyát is fogadjanak el, mert a készpénzes fizetés egyre több kellemetlenséggel jár.

Márki-Zay Péter: lehet, hogy az automaták száma is növekszik

A polgármester azt is bejelentette, hogy lehet, hogy az automaták száma is növekszik, de ezt nem fejtette ki bővebben. Vagyis előfordulhat, hogy sűrűbben lesznek a parkolási automaták, de még az is elképzelhető, hogy a város jelenleg zónán kívül eső területein is fizetőssé válhat itt-ott a parkolás.