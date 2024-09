Egy, a közösségi médiafelületeken közzétett megrázó videó miatt úgy döntött a Márki-Zay Péter vezette vásárhelyi városvezetés, hogy a közétkeztetés és a helyi buszközlekedés után az ebrendészeti feladatok ellátását is kiszervezik, vállalkozó kezébe adják.

Az ebrendészeti telepet is kiszervezné az önkormányzat. Illusztráció: Tábori Szilvia

Állatkínzásba keveredett

Még júliusban jelentette be Márki-Zay Péter, hogy a helyi gyepmester ellen állatkínzás gyanúja miatt nyomozás kezdődött. A videón az látható, hogy a gyepmester a makói ebrendészeti telepen egy vergődő macskát vonszol kötélen. Makón és Vásárhelyen ugyanaz a személy látta el az ebrendészeti feladatokat. A gyepmester ellen Makón feljelentést tettek, az ottani önkormányzat belső vizsgálatot is elrendelt, és hatósági ellenőrzést is kértek.

Márki-Zay Péter: Jó referencia az állatmenhely működtetése

– Sajnos egy megfelelő és szabályos ajánlat sem érkezett az ebrendészeti telep üzemeltetésére kiírt pályázatunkra – mondta Márki-Zay Péter. Az önkormányzat ezért újra kiírja a pályázatot.

– Azzal biztattam a legjobb ajánlatot tevőt, hogy amennyiben elhárulnak a formai akadályok, akár ő is megnyerheti. Vagy akár pályázzanak önök is! Az már önmagában is jó referencia, ha valaki állatmenhelyt üzemeltet. Végzettség igazolása mellett lehet ebrendészeti telepet is vezetni – közölte a városvezető.

Olyan megoldást keresnek, mi az állatvédőknek is megfelel

Márki-Zay Péter hangsúlyozta szeretnének olyan megoldást találni az ebrendészeti telepük működtetésére, amely az állatvédőknek is megfelel. Vásárhely polgármestere arról is beszélt, hogy több állatvédő céggel, szervezettel is konzultáltak és biztatták őket, hogy pályázzanak, de ezt végül nem vállalták. Az új pályázatot hamarosan kiírják.