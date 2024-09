A nyári felújítással öt csoportszobát és az óvodának megfelelő szociális helyiségeket alakított ki a református fenntartó, illetve a teljes épület belső és a fűtési-, energetikai rendszer is megújult, beleértve a tornatermet is. Így immár akár hatvan különleges igényű gyermeket is fogadhat az új óvodai egység.

Fotó: Tábori Szilvia

260 gyermekkel indult a tanév

A fenntartó tájékoztatása szerint az új telephelynek köszönhetően mintegy tíz, korábbi várólistás család fogyatékkal élő gyermekeinek a fejlesztését tudták vállalni. Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola a mostani tanévet 258 gyermekkel és 90 alkalmazottal indította. Az intézmény speciális feladatköre miatt várhatóan továbbra is folyamatosan növekszik majd a tanulólétszám.

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség közép- és hosszú távú célkitűzése, hogy Hódmezővásárhelyen, jelenleg a Szék és Botond utca sarkán álló üres telken egy hatvan férőhelyes óvoda épüljön, valamint a szakiskolai nevelésen túl élethosszig tartó ellátást és foglalkoztatást biztosítson mind az autizmussal, mind az enyhe és középsúlyos fogyatékkal élőknek Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében.