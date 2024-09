A múlt hét is sok véradót hozott el a véradásokra Csongrád-Csanád vármegyében. Most is intézeti városaink emelkedtek ki: Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Szentesen volt kimagasló a véradások látogatottsága, de a kitelepült véradásokon is több helyen sokan megfordultak. Szeptember 9-e és szeptember 15-e között 514 egészséges véradóhős ment el életet menteni a tervezett 550-hez képest. Ahhoz, hogy a vérellátás mindig biztonságos legyen, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete arra kér mindenkit, aki egészséges és teheti, hogy menjen el vért adni. Ezt megteheti minden 18 év feletti felnőtt. A véradás nagyon fontos, hogy biztosítani tudják a már kórházban fekvő, vagy a lecsengő járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget.