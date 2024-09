Hajnalig tartó bulira készülnek szombaton Kübekházán, sokak számára azonban inkább sírós, mint vidám lesz ez az este. A falu vezetői búcsúznak ugyanis ezzel a rendezvénnyel: 22 év után leköszön a teljes képviselőtestület és a polgármester is. A település első számú embere, Molnár Róbert ráadásul most teljesen új életet kezd, hiszen 33 éve volt politikus, szinte soha nem is csinált semmi mást.

Harminchárom évig volt politikus, egyelőre nem tudja Molnár Róbert, mivel foglalkozik majd a jövőben. Fotó:

– Az egyetlen kivétel ez alól, hogy 19 évesen a Tejipari Vállalatnál voltam menetirányító. Bár a karrieremben nem tűnik jelentősnek, mégis meghatározó volt ez az időszak, mert azt vallom, vezetőnek senki nem születik, hanem azzá válik. Belőlem ott lett vezető, és mivel nagyfai elítéltekkel dolgoztunk együtt, ott váltam empatikussá is. Ők abban a közösségben kívülállók voltak, én voltam az, aki beszélgetett velük. Vallom, hogy ismerni kell a munkatársakat, mint embert, ha irányítani akarjuk őket – magyarázta.

Pártfőtitkár-helyettesből lett egy kis falu polgármestere

Molnár Róbert egyébként saját bevallása szerint nem akart polgármester lenni. A nagypolitikából jött: Torgyán József mellett a Független Kisgazda Párt főtitkár-helyettese volt, dolgozott országgyűlési képviselőként és parlamenti jegyzőként is.

– Amikor véget ért a parlamenti képviselőségem, 5 hónapig voltam munkanélküli, mert politikusként nem vettek fel sehova. Úgy éreztem, kötött sínpályán halad az életem, nekem a politika az utam, ezért visszajöttem a falumba és indultam a polgármester választáson, amit 5 jelölt ellenében több mint 70 százalékos arányban megnyertem – mesélte.

Első két ciklusára úgy emlékszik vissza, hogy az tűzoltás volt: kifizették a település tetemes adósságát és a legsürgősebb felújításokat elvégezték.

– A harmadik ciklustól tudtunk olyan dolgokat is megtenni, ami már a távlatokról szólt. Minden utca aszfaltborítású lett, felújítottuk az önkormányzati intézményeket, fásítottunk, csatornáztunk. A munkálatokba pedig bevontuk az embereket is, amivel nem csak pénzt spóroltunk, de így elértük, hogy mindent a magukénak éreztek – sorolta Molnár Róbert, aki külön kiemelte, hogy az egykori zsákfalunak ma már Szerbia felé határátkelője van és Románia felé is kész az út terve.