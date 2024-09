A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény néven 2022-től mamutintézményt hozott létre a Márk-Zay Péter vezette önkormányzat. Már az alapítás sem ment problémamentesen. A főigazgatók fogyasztásában viszont élen jár az intézmény, hamarosan kereshetik a negyediket, ugyanis a harmadik igazgató, Nahimi Péter közös megegyezéssel távozik.

Nahimi Péter sem maradt sokáig. Lehet, hogy a létszámleépítésnél telt be nála a pohár? Fotó: Török János

Nem egészen 3 év, 3 főigazgató

A több kulturális területet összefogó mamutintézmény 2022. január 1-jén alakult meg, botrányos előzményekkel. Ugyanis már 2021 szeptemberétől kellett volna működnie, de elbaltázták a papírmunkát, a jogelőd és jogutód szervezet beolvadási és törlési dátumait nem sikerült összhangba hozniuk. Ezért akkor a főigazgatói pályázatot is érvényteleníteni kellett. 2022. január 1-jétől Megyesi Beáta volt a főigazgató, aki arról híresült el, hogy egy kiállításmegnyitón botrányosan kínos beszédet mondott, és nem sokkal a kinevezése után már 50 ezer forint fizetésemelést kapott, végül nem sokkal a próbaideje lejárta után, lemondott a posztjáról. A következő főigazgató Miklós Péter lett, de ő sem maradt sokáig.

Főként szervezési-vezetési és menedzsment kérdésekben voltunk eltérő véleményen az intézményt fenntartó önkormányzattal

– nyilatkozta lapunknak, miután 2021. december 8-án beadta a felmondását.

Nahimi Péter az országgyűlés jegyzője is volt korábban

Az utódját csak 2023 nyarán találták meg, jelentős politikai múlttal rendelkező Nahimi Péter személyében. A történész alapító tagja, alelnöke, ügyvezető alelnöke volt a Magyar Demokrata Fórumnak, országgyűlési képviselő és az országgyűlés jegyzője is volt, egy időben a Műsorszolgáltatási Alapot vezette, de az Országos Rádió és Televízió Testület stratégiai kutatások és elemzések programjának vezetőjeként is tevékenykedett. Kiskunmajsán Fidesz kampányt vezetett, és egy helytörténeti gyűjtemény igazgatójaként is tevékenykedett. Nahimi Péter Budapesten él.

Az önkormányzat kirúgási programja miatt lett elege Vásárhelyből?

A Tornyai legutóbb a nyár közepén került a hírekbe. A kampány idején alaposan kiköltekező, Márki-Zay Péter vezette vásárhelyi önkormányzat ugyanis a választások után pár nappal kirúgásokba kezdett. Először a polgármesteri hivatalból építettek le 8 dolgozót, nyár közepén pedig arról döntöttek, hogy 4 emberrel csökkentik a Tornyai létszámát. Nem hivatalos információink szerint ez tehette fel az i-re a pontot Nahimi Péternél, aki azt ígérte, hamarosan interjút ad lapunknak a távozása körülményeiről.