– Szeretem az irodalmat és a nyelvtant is. Aztán a tanárnő mondta, hogy van egy ilyen verseny. Ha továbbjutok az országos verseny Sátoraljaújhelyen lesz. Nagyon szerettem volna, hogy a tanárnővel közösen utazhassak – kezdte a beszámolót Molnár Maja, aki a közelmúltban megnyerte az Édes anyanyelvünk Csongrád-Csanád vármegyei döntöjét. Az ásotthalmi lány 11. osztályos, oktatás-szakasszisztens szakos a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Kollégiumban.

Molnár Maja, a mórahalmi Tóth János iskola diákja nyerte meg az Édes anyanyelvünk verseny vármegyei döntőjét. Felkészítőjével, Filotás Zsuzsannával október 18-án utaznak a sátoraljaújhelyi, országos döntőre. Fotó: Arany T. János

A versenyen jól érezte magát, csak az írásbeli részen ingott meg az önbizalma, az egyik feladat majdnem kifogott rajta.

Vegyesek a feladatok, ez a legkomplexebb nyelvtanverseny igazából, amiben van helyesírás, nyelvtan, mondatelemzés, szófajok, helyesírás, retorika, etikett, viselkedés, fejtörők

– csatlakozott a beszélgetéshez Maja felkészítő tanára, Filotás Zsuzsanna.

A szóbelin megkaptuk a három tételt, volt 25 perc felkészülési időnk, kiválasztottam egyet, ami a legkönnyebbnek tűnt. Élménybeszámolót kellett tartani az egyik barátomnak. Behívtak, előadtam az egészet, néha a zsűri kicsit nevetett is, látszott, hogy egy kicsit élvezték

– folytatta Maja.

Az eredményhirdetésnél külön hirdették ki a szegedi és a Szeged környéki diákok eredményeit, de Maja ezt nem tudta, és amikor az elején nem hallotta a nevét, gondolatban már lemondott az egészről.

Aztán mondták, hogy első hely: Molnár Maja, és akkor néztem a zsűrit, hogy én? Majdnem elsírtam magam, amikor kimentem

– tette hozzá.

Felkészítője így beszélt Majáról: – Jó vele dolgozni. Korábban is megtisztelt irodalmi műveivel. Azért jó tanítvány, mert a nyelvtan is érdekli, és az irodalmat is szereti, mert általában a diákok inkább az egyik irányba szoktak húzni.

Maja és tanára most két versenyre készülnek egyszerre, mert a diáklány a novemberi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre is nevezett nyelvtanból és irodalomból.