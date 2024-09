Egy TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatból pénzt nyert Ruzsa okoseszközök fejlesztésére, aminek köszönhetően még okosabb lesz a település. – Persze eddig sem voltunk elmaradottak – mondta akkor Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.

Szép is, új is és legfőképpen okos is ez a pad a ruzsai szabadidőtó mellett a Dózsa György utcában. Fotó: Török János

A közelmúltban okospadokkal gazdagodott a falu, aminek az adja az okosságát, hogy lesz hozzá wifi és telefontöltő is. Ráül az ember, olvasgat, internetezik és közben tölti a telefonját. Okos zebrát is telepítenek a faluba. Ilyen már több településen működik. Lényege, hogy ha közeledik a gyalogos, akkor ledek villognak, hogy felhívják az autósok figyelmét.

Magyarország első okosfaluja a 4000 lakosú Ceglédbercel. Ruzsa polgármestere elárulta, évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a ceglédberceli vezetéssel, akik örömmel vették az érdeklődést és készségesen tájékoztatták a részletekről.

Az öt ruzsai okospadot nemrég helyezték ki a Dózsa parkba, a sportpályára, a játszótérre, a Tömörkény térre és a falu központjában a szökőkút mellé. – Ezekkel a padokkal reményeim szerint olyan pontokat hozunk létre, ahol összegyűlnek a fiatalok, tehát találkozási pontként is tud működni. Az éjszakai világító funkciójának köszönhetően este is jól használhatóak lesznek az öt helyszínre elhelyezett padok. A pályázat többi elemei is hamarosan elkészülnek – tette hozzá a polgármester.