Megtartották szerdán a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanévnyitóját. Gyenge Zoltán dékán az ünnepélyem megnyitón arról beszélt, hogy a tradíció és a megújulás ugyanolyan fontos a kar életében. De elmondta azt is, hogy aki ott végez, piacképes diplomához juthat.

Piacképes diplomát kapnak a szegeden végzett bölcsészek. Fotó: Karnok Csaba

Az eseményen Pro Facultate Philosophiae kitüntető címet adományozott az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Robert Menasse, a kortárs osztrák irodalom egyik legismertebb szerzőjének és nemzetközileg elismert írónak.

Robert Menasse bécsi születésű osztrák esszé- és regényíró, akinek legfontosabb műveit magyarul is olvashatja a közönség, mint például az Ez volt Ausztria, A regény kora vagy a Kiűzetés a pokolból. Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy A főváros című kötetéért 2017-ben elnyerte a Német Könyvdíjat, A bővítésért 2023-ban az Európai Könyvdíjat.

Robert Menasse többször járt Magyarországon, sokszor megfordult a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is mint előadó, de Szegeden is visszatérő vendégnek számít. A Kiűzetés a pokolból című regényét 2008-ban a Grand Caféban mutatta be, telt házas közönség előtt. Legutóbbi látogatásakor, 2023 decemberében a szegedi bölcsészkar vendége volt: Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről beszélt az ugyancsak telt házas esten.