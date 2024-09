A Délmagyarország, 1974 augusztus 19-i számából kivágott cikk is olvasható azon a tablón, amely az ásotthalmi Petőfi Sándor Emlékkönyvtár történetét bemutató kiállítás része. Ebből többek között kiderül, hogy megdolgozott új könyvtáráért Ásotthalom: elsők között volt már a régi is a könyvtárosok versenyében. Amikor a Művelődésügyi Minisztérium 1972-ben hirdetett pályázatot a Petőfi Emlékbizottság támogatásával emlékkönyvtárak létesítésére, a tanács elhatározta, hogy vállalva a magas követelményeket, olyan otthont teremt a könyvtárnak, amely a nagyon igényes szakmai előírásoknak is megfelel. A minisztérium elfogadta a jelentkezést, és 55 ezer forint támogatást adott.

A régi könyvek mellett az ásotthalmi Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 50 évéről készült kiállítás október végéig tekinthető meg. Fotó: Török János

Fél évszázad képekben

Az évforduló alkalmából kiállítást rendeztek a művelődési házban, ahol retró, az 1970-es, 80-as évekbeli könyvtárberendezést és 50 éves könyveket lehetett megtekinteni, valamint a könyvtár történetét képekben bemutató tablókat láthatott az érdeklődő közönség. Ezek októberig tekinthetők meg a könyvtárban. A legrégebbi könyveket Hadfiné Böjthe Gabriella, a Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója ajándékozta a kiállításhoz a bibliotékának.

A Petőfi Sándor Emlékkönyvtárat 1974. augusztus 18-án adták át. A mai napig is ugyanazon a helyen működik a Béke utca 10. szám alatt. Az 1970-es, 80-as években mintakönyvtárnak számított az intézmény a vármegyében, de még országosan is a községi könyvtárak között felszereltségét, gyűjteményét tekintve. Például kimagasló zenei gyűjteménnyel és zenehallgatáshoz szükséges felszereléssel rendelkezett akkoriban. Több alkalommal rendeztek nyári olvasótáborokat, többször megfordultak a könyvtárban külföldi könyvtáros kollégák szakemberek

A falusi könyvtárak között a mai napig nagy területű, jó elrendezésű, szép gyűjteménnyel rendelkező könyvtárnak számít az ásotthalmi intézmény.