Bodó Imre újszentiváni polgármester és Talpai János alpolgármester is lemondott a posztjáról. Ez Binszki Olivér önkormányzati képviselő közösségi oldalára írt bejegyzéséből derült ki. Binszki Olivér azt írta, hogy szeptember 25-én, szerdán 9 órára bizottsági, tízre pedig képviselő-testületi ülés volt meghirdetve, de a napirendhez semmilyen előterjesztési anyagot nem kaptak. Binszkit szombaton Talpai János telefonon arról tájékoztatta, hogy valószínűleg meg sem lesz tartva a testületi ülés, de azt nem mondta neki, hogy lemondtak. Végül valóban nem volt megtartva egyik ülés sem. A képviselő hozzátette, hogy a mostani lemondásuknak nincs semmi jelentősége. Szerinte már csak a felelősségre vonás elől próbálnak menekülni.

Bodó Imre lemondott. Archív fotó: Karnok Csaba

Két éve lett polgármester

Bodó Imre két éve lett a település polgármestere, miután Putnik Lázár korábbi polgármestert gazdasági bűncselekmények miatt letartóztatták, a képviselő-testület pedig feloszlatta magát, ezért időközi választást kellett tartani. A körülbelül kétezres lakosú településen akkor öten indultak a polgármesteri posztért. Ulbert Mónika a Fidesz-KDNP támogatásával indult, de komoly ellenfele volt a korábban fideszes színekben országgyűlési képviselő Bodó Imre, aki most független jelöltként szállt be a versenybe. Szintén függetlenként indult a polgármesteri székért Binszki Olivér, akinek az édesapja egyébként a szegedi közgyűlésben képviselő. Szeretett volna még polgármester lenni Maczelkáné Minyó Judit és Waltrich Csaba is.

A korábbi településvezető nyert

A mostani, nyári önkormányzati választáson Bodó Imrének három kihívója volt, köztük a korábbi polgármester is. Putnik Lázár le is győzte a szavazatok 39,22 százalékának bezsebelésével.

A 2019 októberében, illetve az időközi választásokon megválasztott képviselők és polgármesterek megbízatása az Alaptörvény értelmében októberig tart. Az új testületek alakuló üléseit 2024. október elseje után tizenöt napon belül kell összehívni. A június 9-én megválasztott polgármesterek is csak októberben léphetnek hivatalba, kivéve azokon a településeken, amelyeknek nem volt polgármesterük.