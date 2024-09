Különleges ételosztást tartottak vasárnap a Szent István téren. Két magánszemély, Muráti Balázs és Kenderessy Szabó Gábor döntött úgy, hogy megvendégelnek 750 rászorulót, egy adag meleg ételt biztosítva számukra. Az ételosztást a médiában és a közösségi oldalakon hirdették meg.

Rászorulók kaptak egy tál meleg ételt vasárnap két magánszemélytől a Szent István téren. Fotó: Török János

Máskor is segített rászorulókon

– Megköszönik, és ez jó érzés – magyarázta egyszerűen Kenderessy Szabó Gábor, miért döntöttek úgy, hogy saját pénzüket mások megsegítésére fordítják.

– Egyébként pedig nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Azt vallom, ha a Jóisten ad, abból adjunk vissza a rendszernek – magyarázta motivációját a takarítócéget üzemeltető vállalkozó. Ő egyébként korábban is segített már rászorulókon: időről időre felkarol néhány személyt, akiknek nemcsak egyszeri anyagi támogatást ad, hanem segíti őket visszatalálni a munka világába is.

Kiss Máté ökölvívó is részt vett a kezdeményezésben. Fotó: Török János

Megadták a módját az ebédnek

Az ételosztásnak megadták a módját: a víztorony előtti térre asztalokat és padokat tettek ki, így a rászorulók a napsütésben, egyfajta fesztiválhangulatban ehették meg a kolbászos paprikás krumpli ebédet, amelyhez friss kenyeret és a Mátrix Alapítvány felajánlásának köszönhetően csokoládét is kaptak. A nagyjából 1 millió forint összértékű adományozási akcióba önkéntesek mellett Kiss Máté ökölvívó is beszállt, ő is osztotta az ételt.

A megmaradt ételt a hajléktalanszálló és az anyaotthon lakói kapták meg. Kenderessy Szabó Gábor elmondta, ez volt az első ilyen nagyszabású jótékonysági kezdeményezésük, keresik még az utat, hogyan tudnak a leghatékonyabban segíteni azoknak, akiknek erre nagy szükségük van a városban.