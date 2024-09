– Tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, hogy Rónay Tibor kiszombori kúriájának udvarán egy másik, régebbi kúria romjai láttak napvilágot nemrégiben – újságolta az épületegyüttes tulajdonosa, Csanádi Ferenc. Mint korábban beszámoltunk róla, a helybeli vállalkozó gyermekkori álmát megvalósítva vásárolta ezt meg 3 évvel ezelőtt.

Rónay Jakab kúriájának feltárása Kiszomboron. Fotó: Csanádi Ferenc

Rónay Tibor kincsei

Az 1800-as évek derekán épült nemesi lakhely valaha a faluban jól ismert Rónay-család egyik tagjáé volt, a mai zomboriak többsége azonban téeszirodaként emlékszik rá. Csanádi jelenleg rendezvényházként működteti, van benne egy cukrászda és itt működik cégének az irodája is. Céljául tűzte ki, hogy lehetőség szerint kívül-belül az eredeti állapotnak megfelelően felújítsa. Ennek során, az épület alá pinceszerűen benyúló emésztő feltárása közben értékes, nemegyszer jó 200 éves relikviák kerültek elő – köztük márkás, főként német, angol és cseh porcelánok, teáskészletek, tányérok, boroskancsók és díszes poharak. Ezek némelyikét restaurálni is sikerült. A civilek közreműködésével indult munka azóta is folyik, ám most egy még izgalmasabb leletegyüttes került elő.

Segítettek a nyári viharok

– Nyáron két vihar is tombolt Kiszomboron, és ezek pusztítása miatt kénytelenek voltunk két fát kivágni és tereprendezésbe fogni a kúria udvarán. Ennek során derült ki, hogy a kerítés tövében egy hosszú, egyenes falmaradvány van, amelynek két szabályos, merőleges leágazását is megtaláltuk – idézte fel Csanádi. Mint kiderült, a föld egy épület maradványait rejtette, amelynek alaprajza szerint egy központi, nagyobb és tőle jobbra, illetve balra két kisebb helyisége volt. Az egyik szoba alatt egy kocka alakú élelmiszertartó veremre is rábukkantak, amelybe – alighanem a betemetésekor – hasonló használati tárgyakat találtak, mint annak idején az emésztőben; mintegy 20-25 ládányit.

Jakab kúriája kicsi volt

Az épület minden bizonnyal Rónay (Oexl) Jakab 1700-as évek közepén épült kúriája volt. Azt eddig is tudták, hogy a ma is álló kúria közelében lebontottak egy kisebbet, de hogy az pontosan hol volt, arról nem maradtak feljegyzések, az udvar pedig valaha jóval nagyobb volt, egész a mai Helytörténeti Gyűjtemény épületéig nyúlt. Egyetlen feljegyzés maradt róla, 1850-ből, amikor is a benne lakók azt panaszolták, hogy az épület kicsi, nem férnek el benne. Ezt követően épült fel a ma is látható kúria. A régi helyére pedig cselédlakot, majd később, a téesz idején melléképületeket építettek.