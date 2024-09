A 2013-as rekord árvízhez hasonlóra számítanak a Duna magyarországi felső szakaszán a szakemberek, miután az Európára lecsapó Boris ciklon hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. Közép-Európában a hirtelen lehullott vízmennyiség miatt a folyók több helyen már kiléptek medrükből, és lakóházakat öntöttek el. Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Csehországban már halálos áldozatai is vannak az áradásoknak.

Árvízi védekezés a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűn. Fotó: MTI

Nálunk a legnagyobb árhullám Szigetközt, a Dunakanyart és Budapestet fenyegeti. A legmagasabb fokú árvízvédelmi készültség rengeteg ember munkáját teszi szükségessé, így Szegedről is mentek szakemberek a helyszínre.

– A szegedi igazgatósághoz is érkezett be létszámbiztosítási igény, amelynek megfelelően 62 kollégát – köztük egy hölgyet – küldtünk, hogy ott teljesítsen szolgálatot. Ők hétvégén már meg is érkeztek, és mostanra bekapcsolódtak a védekezésbe: részt vesznek a figyelőszolgálatban, a műszaki irányításban és a védműerősítésben. Ők most 24 órában ott dolgoznak, feladatot a győri igazgatóságtól kapnak – mondta el lapunknak Kozák Péter, az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója.