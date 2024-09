Kevés olyan cégvezető van, aki magánemberként olyan ismertté vált, mint Gazsi Zoltán. Az Eisberg Hungary Kft. cégvezetője évek óta tart motivációs előadásokat iskolákban és cégeknél, 2024 tavaszán pedig könyvet is jelentetett meg. Nem véletlenül van ennyi mondanivalója. Cégvezetőként 2023-ban megkapta Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díjat, de nem csak abban tud segíteni, hogy hogyan lehet embernek maradni főnökként, hanem arról is sokat mesél, hogyan lehet derűsen kezelni egy olyan diagnózist, ami nem sok jót ígér. Négy éve tudja, hogy vastagbélrákja van, áttétekkel, 5 műtéten és több mint 30 kemoterápiás kezelésen van már túl. De soha nem zuhant össze, életigenlő módon áll ehhez a kérdéshez is.

Gazsi Zoltán szerint a jó vezető nem tesz mást, mint közösséget épít. Fotó: Török János

Gazsi Zoltán nemrégiben Szegeden tartott előadást Égni és nem kiégni címmel a munkahelyi kiégés problémájáról. A Kamarában összegyűlt, többségében vállalkozónak és cégvezetőnek elsősorban arról beszélt, hogyan lehet a munkahelyi közösséget összetartani.

A kiégett munkaerő nem hasznos

Sokszor elfelejtjük, hogy a cégvezetés elsősorban arról szól, hogyan tudjuk a dolgozókat egy irányba vinni. Ez legalább olyan fontos, mint hogy ne fáradjanak el hamar: akármilyen lelkesek ugyanis, ha kiégnek, nem lesznek hasznos munkaerő

– hívta fel a figyelmet.

Ezzel kapcsolatosan egy kutatást is hozott, miszerint hazánkban minden második ember fáradtan megy dolgozni, mert nem tudnak pihentető módon aludni.

Ennek a stressz az oka. Ha viszont élvezettel dolgoznak, ezt a tényezőt máris ki lehet zárni. A kipihent kolléga pedig hatékony lesz

– vázolta az egyszerű képletet.

Meg kell hallgatni a lázadókat

Az Eisberg Hungary 15 milliárd forintos forgalmat bonyolít le évente, Gazsi Zoltán azonban azt vallja, nem ez egy cég mércéje, hanem az, hogy milyenek az ott dolgozó emberek. Ő például vezetőként saját sikerének kulcsát abban látja, hogy képes a nézőpontváltásra.

– Szerintem kifejezetten vezetői feladat, hogy belássuk: nem csak egyféleképpen lehet szemlélni egy problémát. Ehhez viszont teret kell adni a kollégáknak, hogy elmondhassák gondolataikat. Mindig vannak olyanok a csapatokban, akik megkérdőjelezik a szabályokat. Őket is meg kell hallgatni. Például minden cég tele van olyan feladatokkal, amiket feleslegesen kell elvégezni. Ezekre ők kiválóan rá tudnak mutatni – magyarázta.