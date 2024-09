Az Európai Unió nem teljes a Nyugat-Balkán nélkül – írja közösségi oldalán Bóka János, Európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szegeden tartották a nyugat-balkáni országok miniszterelnökeinek és elnökeinek európai uniós tanácsadói találkozóját, amelyen a régió országainak EU-csatlakozási folyamatát, valamint Magyarország EU-elnökségének vonatkozó terveit vitatták meg. A kétnapos találkozón hangsúlyt kapott a nyugat-balkáni térség európai hálózatokhoz és a belső piachoz való csatlakozásának elősegítése. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a fokozatos integráció, amely a tagság előtti uniós programokhoz való hozzáférést biztosítja, kölcsönösen előnyös lehetőségeket kínál. Emellett a felzárkózást és reformokat előmozdító Reform és Növekedési Tervek végrehajtása is napirendre került, amelyek a magyar EU-elnökség alatt kezdődnek meg. A jogállamisági párbeszéd is fontos téma volt a nyugat-balkáni tagjelölt országokkal folytatott munkaebéd során.

Magyarország célja a Nyugat-Balkán integrációs folyamatának új lendületet adni, mivel a bővítés az EU egyik legsikeresebb politikájának számít. A csatlakozási folyamatnak továbbra is érdemalapúnak, kiegyensúlyozottnak és hitelesnek kell maradnia, hiszen a térség EU-hoz való csatlakozása gazdasági, biztonsági és geopolitikai előnyökkel jár az egész unió számára. Az együttműködések további erősítése érdekében az EU–Nyugat-Balkán Csúcstalálkozó és az Európai Politikai Közösség keretében további egyeztetéseket terveznek.