Az amerikai légierő már a második légitámadás alkalmával, július 3-án a szegedi vasúti hidat támadta, ezután még háromszor bombázták a kulcsfontosságú átkelőt. Már az 1944. augusztus 24-i légitámadás olyan pusztító erejű volt, hogy a vasúti forgalom megszűnt a hídon. A szeptember 3-i légitámadásban több, közvetlen találatot is kapott a híd, emiatt két pillér is beszakadt a Tisza medrébe rántva a pilonokat, amiről fényképek is készültek