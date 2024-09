– Mi hívtuk a 112-t, néhány perc múlva megérkeztek a tűzoltók és a rendőrség is. Nagyon hamar jöttek, gyorsan szabaddá is tették az utat – mondta az az olvasónk, aki a makói Erdélyi püspök utca mellett valószínűleg elsőként vette észre, hogy az úttestre teljes szélességében rádőlt egy hatalmas fa. A vasárnap délután negyed egy körül történt esettel kapcsolatban elmondta még, hogy egyik közelben lakó ismerős elmondása szerint érkezésük előtt néhány perccel történt. Az illető hallott egy hatalmas puffanást. Először nem gondolta, hogy egy nyárfát döntött ki a szélvihar, azt hitte, a létra dőlt el hátul az udvarban.

Veszélyes nyárfát döntött a szélvihar az úttestre a makói Erdélyi püspök utcában. Fotó: Olvasónktól

Szélvihar tépi a nyárfákat

Amikor mi a helyszínen jártunk, a rönkök nagyrészt már fel is voltak darabolva. Laikus szemmel megnézve voltak korhadt részei is. A kidőléskor szerencsére épp nem haladt át ott autó, sem biciklis a vele párhuzamos kerékpárúton. Ez alighanem annak köszönhető, hogy déltájban csekély a fogalom városszerte. A fa egyébként az erős szél miatt fordulhatott ki a földből. Az utcát hasonló fák szegélyezik hosszan.

22 éve tiltakoztak

– Sajnos az ilyen magas fákat a városban egyébként időről időre dolgozó fadoktor sem tudja egyszerűen leellenőrizni – mondta Bókáné Bodó Zsuzsanna makói főkertész. Ennek ellenére a város megkezdte a vizsgálatukat és jó néhányat lecserélt már tölgyre. Eleve is volt velük gond: túl közel vannak az úttesthez, a száraz ágak időről időre lezuhantak, károkat okoztak.

Sokan egyébként emlékeznek rá, hogy még az előző városvezetés idején, 22 évvel ezelőtt, a makói Kálvária utcában eltüntettek egy hasonló, évszázados fákból álló jegenyesort – a helyükre piramisgyertyánok kerültek. Az indok akkor is az volt, hogy a fák balesetveszélyesek. Az utca lakói közül több mint százan aláírást gyűjtöttek emiatt, és a munka indulása is elhúzódott, mert komoly tiltakozás is volt a fák kivágása ellen. A gyertyánok azóta megnőttek és nem balesetveszélyesek.