A héten zajlik a Magyar Népművelők Egyesülete által rendezett országos Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, amelyhez a Szent-Györgyi Albert Agóra is csatlakozott. Az eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek. Az Agóra ennek jegyében a Kardiológiai Központtal közösen rendezi meg szeptember 29-én, vasárnap 9 és 14 óra között a Szívünk Napja Szeged 2024 elnevezésű eseményt, amelynek minden programeleme ingyenes.

Az Agóra a Kardiológiai Központtal közösen rendezi meg a Szívünk Napja Szeged 2024 elnevezésű eseményt. Archív fotó: Fotó: Frank Yvette / Illusztráció

A mozogni vágyók 5 és 10 kilométeres távokon tekerhetnek a szívükért. Erre a programra regisztrálni a [email protected] címen lehet. Az óvodások és kisiskolások rajzot készíthetnek a szívüknek, amelyeket ki is állítanak majd, a legkreatívabb munkákat jutalmazzák is. A SZIVSN Betegegyesület kardiovascularis rizikófaktor szűrést végez majd. Erre a programra is regisztrálni kell a fenti e-mail címen.

A rendezvény résztvevői tájékoztató előadásokat is meghallgathatnak olyan témákban például, hogy miért fontos a testmozgás a kardiovaszkuláris betegségek megelőzése céljából, mekkora a táplálkozás jelentősége a megelőzésben vagy, hogy a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a vérzsírok mekkora szerepet játszanak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában. A látogatók mindemellett az újraélesztés technikáját is kipróbálhatják, mozgásterápiai és dietetikai tanácsadáson vehetnek részt, sőt zumbázhatnak is a Kolibri Fitness csapatával.