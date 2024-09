Az Aruba Cloud, Európa vezető felhőszolgáltatója szeptember 14-e és 15-e között rendezte meg innovatív programozói versenyét, az Aruba Cloud Hackathont. A 24 órás megmérettetésen felsőoktatásban tanuló hallgatók mérhették össze tudásukat és kreativitásukat. A résztvevőknek komplex feladatot kellett megoldaniuk az Aruba Cloud felhős környezetében. Ennek középpontjában egy olyan Parancssori Felület (CLI) program fejlesztése állt, amely az az adott felhő szolgáltatásaival a biztosított felületek segítségével kommunikál. A résztvevőknek ehhez egy olyan eszközt kellett tervezniük, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan kezeljék, telepítsék és irányítsák a felhőerőforrásokat a terminálon keresztül az API-k kihasználásával, olyan műveletek végrehajtására, mint az erőforrások biztosítása, a felügyelet, vagy például az automatizálás a felhőkörnyezetben. Az így létrejövő felület leegyszerűsíti az összetett rendszerek felügyeletét és felgyorsítja a problémák megoldását.

A Hackathonra 18 csapat, azaz több mint 80 hallgató regisztrált, végül 13 csapat fejezte be sikerrel a versenyt – köztük három szegedi. Közülük került ki a verseny győztese is: a SZTE hallgatóiból álló Second Chance fantázianevű csapat innovatív ötletével és kiváló megoldásával hódította meg a zsűrit. Ők részt vehetnek a 2025-ös Superbike világbajnokságon, ahol egyúttal megismerkedhetnek az Aruba Cloud versenyzői csapatával is. Emellett az Aruba Cloud egymillió forintot is felajánlott a nyertes csapatnak. Az MSI-től százezer értékű kupont kaptak, a MediSpace pedig ingyen belépőt biztosított számukra a Mediaspace Global Changemakers’ Summit 2024-es rendezvényére. A nyertes csapatok az ISZT Nkft. felajánlásaként ellátogathatnak internethálózattal foglalkozó műszaki konferenciára is.