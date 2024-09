Sportolni és segíteni vágyókkal telt meg a szegedi Dugonics tér vasárnap délelőtt, ismét megrendezték ugyanis a jótékonysági Continental Futófesztivált.

Fotó: Gémes Sándor

– A Reménysugár Alapítványnak, akik a daganatos gyerekek gyógyulásáért dolgoznak, illetve a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatot támogatjuk a futófesztivál teljes bevételével ebben az évben is – mondta lapunknak a szegedi Continental igazgatója.

Három dolog miatt

Horváth Sándor elmondta azt is, hogy ez már a hatodik fesztivál volt.

– Három összetevője van annak, hogy életre hívtuk a rendezvényt. Az egyik, hogy 1966 óta van Szegeden gumigyártás. Ráadásul 650 dolgozónk van, és ha beleszámoljuk a családtagokat is, akkor egy nagy közösség jön össze. És az volt az egyik célunk, hogy adjunk egy kicsit vissza a közösségnek, valamit adni szerettünk volna. A másik az volt, hogy szeretnénk a szegediek figyelmét felhívni a sportos és egészséges életmódra, a harmadik ok pedig az, hogy valóban segíteni szerettünk volna a rászorulóknak. Ezeknek a gondolatoknak a mentén jött létre a fesztivál – mondta az igazgató.

Ezren voltak

Megtudtuk azt is, hogy tavaly ezren futottak, és egymillió forint bevétel jött össze, amelyet megfeleztek a két támogatott szervezet között. Ennyi pénz minden bizonnyal idén is összejön, hiszen az első adatok szerint most több mint ezer ember indult el a Dugonics téri rajtvonaltól. Itt volt az idei fesztiválon a fitnesz világbajnok és nagykövet Kiss Virág és a legendás lemezlovas, Hamvai PG is. De a hírességek között ott volt Olasz Anna szegedi úszó és Nagy Péter súlyemelő is.