A szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány pályázatára adták le a vásárlók a legtöbb zsetont a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatának 15. fordulójában – tájékoztatott az áruházlánc közleményében. Az alapítvány célja, hogy fejlesztő játékokat szerezzenek be az autizmus spektrumzavarban érintett, tanulásban, értelmileg akadályozott gyermekek számára. A Tesco 2016 óta összesen közel 570 millió forintot biztosított országszerte több mint 2200 környezetszépítő, oktatási és képesség-fejlesztési, illetve egészséges életmódra ösztönző projekt kivitelezéséhez. Az „Ön választ, mi segítünk” 15. fordulójában a vállalat csaknem 39 millió forinttal támogat 152 nyertes projektet. Ebből 2,1 millió forint támogatást nyújt a vármegyénkben megvalósuló projektekre. Csongrád-Csanád vármegyében 9 pályázatra voksolhattak a vásárlók, a legtöbb zsetont a szegedi Tesco Extra vásárlói dobták be. A Tesco támogatásának köszönhetően például hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt, szabadtéri sporteszközök telepítése, értelmileg akadályozott gyerekek tanulásának támogatása, óvodai oktatás színesebbé tétele, fogyatékkal élők önállóságát segítő workshopok szervezése, illetve madárbarát tanösvény és mezítlábas tanösvény létrehozása is megvalósulhat a régióban.