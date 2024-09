Újabb fecskelakásokba költözhetnek be a vásárhelyi fiatal családok. Négy harmincöt év alatti pár írta alá a szerződést és költözhet be a Csengettyű közi önkormányzati lakások egyikébe. A következő öt évben lakbér fizetése helyett a saját előtakarékossági számlájukon gyűjthetik első saját lakásuk önerejét. Havonta minimum 65 ezer forintot takarítanak így meg, és csaknem 4 millió forintot tesznek félre. Az önkormányzat újabb öt lakást is felújíttat, hogy minél több vásárhelyi pár juthasson saját lakáshoz a jövőben – számolt be róla a gyorshír szolgálat. Ezekhez a lakásokhoz egyébként még a Minőségi Otthoncsere Programban jutott a város, a korábbi, fideszes városvezetés idején.