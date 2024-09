Teljesen körbekerítették a munkaterületet Üllésen, a falu központjában, amely Árpádközpont néven újul meg. A munka már rég elkezdődött, és Nagy Attila Gyula polgármester tájékoztatása szerint jó ütemben is halad.

A föld alatt dolgoznak, az öntözőrendszer csöveit telepítik Üllés megújuló központi terén. Fotó: Karnok Csaba

Egy összesen 250 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően Árpádközpont néven teljesen megújul Üllés központi területe, a Szabadság tér. A parkot közösségi térként is használják, például az adventi hétvégéken, de a jövőben szeretnének további funkciókat adni a faluközpontnak. A 200-250 négyzetméteres területére – amelyet majd letérköveznek és amely Üllés központi rendezvényhelyszíne lesz a jövőben – egy országzászlót is is állítanak, ahol ünnepségeket, megemlékezéseket is lehet majd tartani.

Jelenleg a föld alatt dolgoznak, a kábeleket és az öntözőrendszer csöveit telepítik. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy elkészül a szobor a tér közepén. Az Árpád vezérhez köthető köztéri alkotás korábban csak a tervek között szerepelt, mert további forrásokat kell gyűjteni hozzá, de időközben ezt megszavazta a testület. A polgármester úgy fogalmazott, a település új központja egyfajta identitáserősítő tengelye lesz majd Üllésnek.