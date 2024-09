A Modern Gyárak éjszakája 2017-ben indult, 2020 óta már online és offline formában is elérhető. A programsorozat látogatottsága folyamatosan nő, és a csatlakozó gyárak listája is egyre bővül: míg az indulás évében 10 megyéből 24 gyár vett részt, tavaly már 17 megyéből 92 gyár csatlakozott. Csongrád-Csanád vármegyéből eddig a makói Váll-Keren kívül egy cég, az újszentiváni Faktum Bútor Kft. jelezte részvételét, a szervezők azonban további jelentkezőket is fogadnak.

A Váll-Ker Kft. két évvel ezelőtti üzemlátogatása. Archív fotó: Szabó Imre

Az esemény célja a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szerint az, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára, hogy közvetlen közelből megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon. A programok egyszerre szólítják meg a pályaválasztás előtt álló fiatal generációt, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozásokat, a lehetséges beszállítókat, valamint az érdeklődőket.

A makói Váll-Ker Kft. 1992-ben, 18 tulajdonos közös szándékából alakult meg. Fő profiljuk a kandallógyártás Nyugat-Európába, jelenleg 10 csarnokban termelnek. Legutóbb 2022-ben számoltunk be arról, hogy egy estére fogadták a látogatókat. Honvéd utca 6/A. alatti üzemét november 8-án lehet szervezetten bejárni. Az eseményre október 1-től lehet majd regisztrálni, további információk hamarosan elérhetők lesznek a Modern Gyárak Éjszakája hivatalos honlapján és az esemény Facebook-oldalán.