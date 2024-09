A Vásárhelyi Étkezési Kártyához nem lett meg a minősített többség

A Vásárhely Kártya is napirendre került. A közgyűlés hivatalosan is létrehozta volna a Vásárhelyi Étkezési Kártyát, amit mellesleg az elsősök már meg is kaptak. Addig kell használniuk a menzán, amíg a diákigazolványukat meg nem kapják. Érdekesség, hogy ezt már augusztusban meg kellett igényelniük a szülőknek, holott hivatalosan még csak most döntött volna a létrehozásáról a közgyűlés. Mivel rendeletmódosításról volt szó, minősített többség kellett az elfogadáshoz, ami azonban nem jött össze.

A közgyűlésen felszólították a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Gyülekezetet, hogy vonják vissza a város elleni pereiket, amiket azért indítottak, mert Hódmezővásárhely a törvénnyel ellentétben nem hajlandó átadni az egyházközség tulajdonába azokat az intézményeket amelyeket jelenleg is használnak.