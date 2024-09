A Szegedi SZC Vedres István Technikum idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Az ehhez kacsolódó emlékév megnyitóját péntek délelőtt tartották az intézményben. Tóth Zoltán igazgató felidézte: az iskola ugyanebben a patinás épületben működött a kezdetek óta, vagyis nem csak a tanárok, a hely szelleme is gondoskodik az esztétikai nevelésről. Erdélyi Margit, a szakképzési centrum főigazgatója pedig megköszönte az iskola vezetőinek, hogy a szakmai színvonal az iskolában nem csak hogy megmaradt az elmúlt 75 évben, de emelkedett is. Hozzátette, ma már nem csak az építőipart, hanem a kreatív ágazatot is sikeresen viszi az intézmény.

Az emlékév megnyitóján az iskola volt és jelenlegi vezetői és oktatói, illetve diákok is részt vettek. Fotó: Török János

Az ünnepi műsorban jelenlegi és egykori diákok léptek fel verses, táncos, énekes produkciókkal. Az igazgató előadásban foglalta össze az elmúlt 25 évet, majd bemutatta az emlékév alkalmából készült digitális iskolai adatbázist. A programot a Vedres SzínMűhely társulatának előadása, illetve Bakacsi Lajos festőművész kiállításának megnyitója zárta.