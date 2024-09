Mint ahogy azt többször megírtuk, minden alkalommal kellemes hangulatban zajlik a véradás az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskolában. Mindenki tudja a dolgát, olajozottan működik a gépezet. Annyira lelkesek az iskola diákjai és tanárai, hogy egy évben négyszer mennek ki hozzájuk az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központjának munkatársai. Volt olyan, hogy egy már végzett diák munka után Szegedről ment ki egykori iskolájába, hogy vért adhasson. Ilyen diákkal most kedden ugyan nem találkoztunk, de mint mindig, most is több első véradó is érkezett. Egyikük, a balástyai Szalai Bence azt mondta, sokat hallott arról, hogy az iskolában rendszeresek a véradások, mindig is szeretett volna vért adni, csak arra várt, hogy betöltse a 18. évét.

Első véradó. Szalai Bence, az ásotthalmi erdészeti iskola diákja csak arra várt, hogy betöltse a tizennyolcat. Fotó: Karnok Csaba

– Rendkívül szervezettek, kimondottan motiváltak, összeszedettek és sokan jönnek. Tudják, mi a menet és példamutató a tanár

– indokolta Sólyom Etelka megyei véradásszervező koordinátor, hogy miért jönnek ki egy évben négyszer, szeptemberben, novemberben, februárban és áprilisban is a Bedőbe vérért.

Az említett tanár, Domokos József, a véradás szervezője nem szeret szerepelni. 2020-ban a Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés bronz fokozatát vehette át részben a véradások szervezésében végzett munkájáért. Mint mindig, frissítővel és édességgel készült. Minden véradó kapott vizet, nápolyis csokoládét és a hagyományoknak megfelelően a portás Magdi néni, Kőrösi Magdolna tíz tábla Milka csokoládéval szállt be a véradók elismerésébe.

Mindig lelkes csapat várja az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központjának munkatársait az ásotthalmi erdészeti iskolában. Fotó: Karnok Csaba

És ez alkalommal az újságíró sem bújhatott ki a feladat alól: a mindig lelkes szervezők határozott unszolására és biztatására ő is karját nyújtotta.