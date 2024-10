Botka László több mint 20 éve, 2002 óta vezeti a várost. A polgármester eredetileg az MSZP színeiben politizált, egy ideig a szocialisták miniszterelnök-jelöltje is volt, de az a karrier nem tartott sokáig, lemondott a jelöltségről. Ki is lépett az MSZP-ből, és megalakította az Összefogás Szegedért Egyesületet. Az egyesület mögött van a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum is.

Június 9-én tartották meg az önkormányzati választást az országban, azonban akkor még nem kezdhettek dolgozni a megválasztott képviselők. A most hivatalban lévő képviselő-testületek és polgármesterek megbízatása ugyanis október elsejéig tartott, úgyhogy az alakuló ülések következnek. Ezeket október 15-éig mindenhol meg kell tartani.